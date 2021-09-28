İtalya'da bazı toplu yerlerde seyirci sayısı arttırılacak

Konser, tiyatro gibi vb. yerlerde seyirci kısıtlaması bulunduran İtalya'da, beyaz kategorili alanlarda "Yeşil Geçiş" kartı göstermek şartıyla seyirci sınırının arttırılacağı açıklandı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında birçok kararı hayata geçiren İtalya'da, seyirci kapasiteleri sınırlandırılan yerlere ilişkin yeni açıklama geldi.

Katılım sınırı bulunan tiyatro, sinema ve statlara, "Yeşil Geçiş" sertifikası göstermek koşuluyla izleyici sayısı arttırılacağı belirtildi.

'BEYAZ' KATEGORİDEKİ YERLERDE SAYI ARTTIRILMASI İSTENDİ

Salgınla mücadelede ülke genelinde uygulanan tedbirleri belirleyen Koronavirüs Bilim-Teknik Komitesi (CTS), akşam saatlerinde yaptığı toplantıda, hükümetin bazı sosyal faaliyetlere alınan seyirci sayısının artırılmasına ilişkin talebini değerlendirdi.

CTS, salgında risk faktörü düşük olan dolayısıyla "beyaz" kategoride yer alan bölgelerdeki tiyatro, sinema ve statlarda izleyici kapasitesinin artırılmasına yönelik görüş bildirdi.

'YEŞİL GEÇİŞ' SERTİFİKASI ŞARTI BULUNUYOR

Buna göre, tiyatro, sinema ve statlarda kapasitenin artırılması, içeri alınacak izleyicilerde, salgınla mücadele kapsamında çıkarılan; aşı veya test yaptırmayı ya da kısa süre öncesinde kovid-19'u atlatmış olmayı belgelendiren "Yeşil Geçiş" sertifikasının olması şartına bağlandı.

Buna göre, açık hava konseri gibi etkinliklerde kapasite yüzde 100'e, sinema, tiyatro, konser salonları gibi iç mekanlarda yüzde 80'e, statlarda da yüzde 50'den yüzde 75'e yükseltilecek ve "Yeşil Geçiş"i olanlar içeri alınacak.

CTS'nin, sinema, tiyatro, konser salonları ve statlarda "Yeşil Geçiş" belgesi olanlar için kademeli yeniden açılmaya devam etmenin mümkün olduğuna inandığı belirtildi.