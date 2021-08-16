İtalya'da Etna Yanardağı'nın boyu 30 metre uzadı

Aylar önce sıklıkla meydana gelen patlamalar, Etna'nın şeklinde değişikliğe yol açtı.

Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı Etna, son 6 ayda yoğun patlamalara sahne oldu.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), yanardağda oluşan ilginç manzarayı açıkladı.

ETNA'NIN BOYUNDA UZAMA MEYDANA GELDİ

Yoğun patlamaların ardından Etna'nın boyunun yaklaşık 30 metre uzadığı kaydedildi. Etna'nın dört zirve kraterinin en genç ve en aktif olanı güneydoğu krateri ve son olarak deniz seviyesinden 3 bin 357 metre yükseklikle yanardağın en yüksek kısmı olarak kayıtlara geçti.

50 PATLAMANIN SONUCU

Live Science'ın haberine göre, söz konusu yanardağdaki ani büyüme, 6 Şubat 2021'den bu yana güneydoğu kraterinde meydana gelen yaklaşık 50 patlamanın sonucu olarak öne çıkıyor.

İtalya'da Etna Yanardağı patladı ViDEO