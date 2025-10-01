İtalya'da İsrailli turistlere kemerli dayak

İsrail, Gazze'de soykırımına devam ediyor.

Gazze halkı, bir yandan tepelerine yağan bombalarla savaşırken bir yandan açlıkla mücadele ediyor.

Dünya ise İsrail'e tepkili.

Soykırımın durması için sayısız organizasyon devredeyken İsrailli turistler de bu tepkilerden nasibini alıyor.

Dünyanın birçok şehrinde İsrailli turistler, Filistin destekçilerinin sert tepkisiyle karşılaşıyor.

Son olay, İtalya'nın Floransa şehrinde yaşandı.

İSRAİLLİLERİ GÖRÜNCE KEMERİNİ ÇIKARTTI

İki İsrailliyi sokakta gören bir İtalyan, kemerine sarıldı.

İsraillilere bağıran İtalyan, 'Özgür Filistin!' diye bağırarak turistleri dövmeye başladı.

Neye uğradıklarını şaşıran İsrailliler, adama karşı koymaya çalışsa da başarılı olamadı.

Aynı zamanda o anları kayıt altına da alan İtalyan'ın paylaştığı görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.