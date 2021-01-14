Sassari eyaletinde avlanan kadın avcı, iki el ateş ederek öldüremediği yaban domuzunun saldırısına uğrayınca, tüfeğini sopa olarak kullandı.

İtalya'nın Sardunya Adası'ndaki Sassari eyaletindeki Erula'da, bir kadın avcının başına beklemediği bir olay geldi.

Arkadaşlarıyla avlanan kadın, kendisine doğru gelen bir yaban domuzuna iki el ateş etti.

İsabet alıp almadığı belirlenemeyen domuz, kadın avcıya saldırmaya başladı.

İtalya'da kadın avcı domuzu tüfekle dövdü VİDEO

TÜFEĞİNİ SOPA OLARAK KULLANDI

Kadın, domuzun saldırısı altında tüfeğini doldurmaya fırsat bulamadı. Bir anda domuzla karşı karşıya kalan avcı, çığlıklar eşliğinde tüfeğini sopa gibi kullanarak domuza vurmaya başladı.

Şanslı kadın, domuzun vazgeçip uzaklaşmasıyla derin bir nefes alıp tüfeğini doldurdu.

O anlar ise avcının kafa kamerasına yansıdı.

"AVCILIK TAMAMEN YASAKLANSIN"

İnternette yayınlanan görüntüler ise ülkede avcılığın, pandemi döneminde tamamen yasaklanmasını gündeme getirdi.

Avcıların sorumsuz davranışlarla yaralanmalara sebep olduklarını söyleyenler, bu nedenle koronavirüs döneminde zaten yoğun olan hastanelerin yükünün daha da ağılaşmasına neden olduğunu savundular.