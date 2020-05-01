İtalya'da korona nedeniyle 269 kişi daha öldü

İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi.

İtalya'da iki ayı aşkındır süren korona salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

VİRÜS BULAŞANLARIN TOPLAM SAYISI 207 BİN

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 100 bin 943'e geriledi. Ülkede bugüne kadar virüs bulaşanların toplam sayısı ise 207 bin 428 oldu.

İYİLEŞENLERİN SAYISI 78 BİNİ GEÇTİ

Sivil Savunma verilerinde, iyileşenlerin sayısının bugün 2 bin 304'lük artışla 78 bin 249'a çıktığı kaydedildi.

ÖLÜ SAYISI 28 BİNİ GEÇTİ

Açıklamada, son 24 saatte koronadan hayatını kaybedenlerin sayısının 269 daha artarak, 28 bin 236'ye yükseldiği belirtildi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 1694 olan sayının bugün 1578'e gerilediği kaydedildi.

Sivil Savunmanın verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar, 2 milyon 53 bin 425 test yapıldı.