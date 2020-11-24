İtalya'da koronavirüs bir günde 853 can daha aldı

İtalya'da koronavirüs bir günde 853 can daha aldı

İtalya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 853 artarak 51 bin 306'ya yükseldi.

Koronavirüs salgınının ilk dalgasında Avrupa'nın en çok kayıp veren ülkelerinden biri olan İtalya'da ikinci dalgada da trajik sayılara ulaşıldı.

İtalya Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 23 bin 232 kişiye korona tanısı konuldu.

Böylece salgının başladığı şubattan beri virüs bulaşan kişi sayısı toplam 1 milyon 455 bin 22 oldu.

Aktif hasta sayısı 798 bin 386'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bin 816'ya yükseldi.

BİR GÜNDE 853 HAYAT KAYBI

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 853 artışla 51 bin 306'ya çıktı. Ülkede günlük ölü sayısı, salgının ilk dalgasında görülen mart ayındaki seviyeye döndü.

İyileşenlerin sayısı 20 bin 837 artarak 605 bin 330 oldu.