İtalya'da koronavirüs vaka artışları devam ediyor

İtalya'da koronavirüs salgınında, son 24 saatte 4 bin 619 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 359 bin 569'a yükseldi.

Avrupa ülkelerindeki ikinci dalga koronavirüs salgınında günlük vaka artışının önü alınamıyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 4 bin 619 kişiye koronavirüs tanısı konulurken, aktif hasta sayısı 82 bin 764'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 452’ye yükseldi.

39 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 39 artarak 36 bin 205'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı da 891 artarak 240 bin 600 oldu.

HÜKÜMET GENEL KARANTİNADAN YANA DEĞİL

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Taranto kentinde bir program çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vaka artışlarına değinen Conte, "Yeni bir karantinayı ihtimal dışı tutuyorum. Bunu iyi gerekçelerle söylüyorum. Yeni bir genel karantinadan kaçınmak için çok çalıştık. Hastane yapılarını, sağlık sistemimizin buna yanıt verme imkanlarını çok geliştirdik. Çok ilerideyiz ve etkileyici sayıda test yapıyoruz." diye konuştu.

Yeni hızlı testleri de devreye aldıklarını, gelişmiş bir izleme sistemi kurduklarını aktaran Conte, "Kısacası bir dizi önlem aldık. Bu vaka eğrisi yükselmeye devam ederse, çok sınırlı bölgesel düzeyde karantinalar olabilir. Artık ulusal boyutta tüm ülke geneline yönelik karantina müdahalesi gerektirecek koşullar içinde bulunmuyoruz." ifadesini kullandı.

Başbakan Conte'nin akşam saatlerinde bölgesel yönetim başkanları ve belediye başkanları ile görüşüp, yeni tedbirleri değerlendirmesi ve kamuoyuna açıklaması bekleniyor.