İtalya'da pes dedirten dolandırıcılık: 17 yıl boyunca hamilelik numarasıyla sosyal yardım aldı İtalya'da 55 yaşındaki Barbara Loele isimli bir kadın, 17 yıl boyunca hamilelik numarası yapıp devletten sosyal yardım aldı. Kadının, bunu 2000 yılından beri yaptığı ve 94 bin sterlin tutarında sosyal yardım aldığı ortaya çıktı.

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İtalya'da, görenleri şaşkına çeviren bir dolandırıcılık olayı patlak verdi.

55 yaşındaki Barbara Loele isimli bir kadın, sahte hamilelikleri nedeniyle 24 yıl boyunca çalıştığı işten çeşitli zamanlarda izinler aldı.

Bu izinlerin neredeyse 17 yıllık bölümü, hamilelik numarasıyla alındı.

17 yıl boyunca hamile numarası yaptı: Devleti dolandırdı

Loele'e ayrıca hamile olduğu süreler boyunca devletten 94 bin euro tutarında destek de verildi.

Kadının iddia ettiği 17 hamilelikten sadece beşinin gerçekleştiği, diğerlerinin ise düşük ile sonuçlandığı belirlendi.

Kadın, son çocuğunu aralık ayında dünyaya getirdiğini söyledi ancak önceki dokuz ay boyunca onu yakından takip ettiklerini söyleyen polis, tüm hamileliğin bir yalan olduğunu anladıklarını söyledi.

Klinikten çalınan doğum belgesi olayı ortaya çıkardı

İtalyan Il Mattino gazetesinin haberine göre; savcılar, Ioele'nin iddia edilen dolandırıcılığının, diğer sahte belgelerle birlikte Roma'daki bir klinikten çok sayıda doğum belgesinin çalınmasıyla ortaya çıktığını söyledi.

Öte yandan 55 yaşındaki kadın, karnına yastık doldurmakla da suçlandı.

1 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Loele'nin 55 yaşındaki eşi Davide Pizzinato, sorgu sırasında polise Ioele'nin hamile olmadığını bildiğini söyledi.

Polise, beş çocuğunun gerçekten var olduğunu ve tüm hamileliklerinin gerçek olduğunu söyleyen kadın, bir yıl altı ay hapis cezası aldı.