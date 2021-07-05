İtalya'da sahte koronavirüs sertifikası satan şebekeye operasyon

110 ila 130 euroya satılan sertifika için binlerce kişinin sırada beklediği, bu suça bulaşanların 6 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceği belirtildi.

İtalya'da sahte koronavirüs geçiş sertifikası satan şebekeye operasyon düzenlendi.

Avrupa Birliği, 1 Temmuz'dan itibaren kıta içerisinde seyahat etmeyi kolaylaştıracak Dijital Koronavirüs Sertifikası'nı kullanıma sunmuştu.

BİNLERCE KİŞİ SATIN ALMA İŞLEMİ İÇİN SIRADA BEKLİYORDU

Sertifikanın sahtesinin üretildiği ihbarını alan İtalyan polisi, 250 bin kişinin sahte tanımlama verileri içeren sisteme kayıt yaptırdığını, binlerce kişinin de satın alma işlemi için sırada beklediğini ortaya çıkardı.

Euronews'in haberine göre, polis, sahte sertifikanın 110 ila 130 euroya satıldığını bildirdi.

6 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Sahte sertifikanın koronavirüs aşısı olmayanları olmuş gibi, ayrıca koronavirüse yakalanıp iyileşmiş gibi gösterdiği kaydedildi.

Müşterilerin koronavirüs test sonucunun sahtecilik yöntemiyle negatif gösterildiği belirtildi.

İtalyan polisi, bu suça ortak olanların ve sahte belge kullananların 6 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.