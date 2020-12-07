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    İtalya'da sel felaketi

    Can kaybının yaşanmadığı bölgede, itfaiye 20 kişiyi sel sebebiyle mahsur kaldığı evlerinden kurtardı.
    • DHA
    • 07.12.2020 - 08:48
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 10:13
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    İtalya'da sel felaketi

    İtalya'nın kuzeyi, etkili yağışlar sonucu sele teslim oldu.

    Modena ve Nonantola kentleri ve çevresinde, hafta sonu görülen yoğun yağışlar sonucunda sel felaketi yaşandı.

    NEHİR TAŞTI

    Modena yakınlarındaki Panaro nehrinin taştığı, kent dışındaki yerleşim yerlerinde yollar, evler ve araçların su altında kaldığı belirtildi.

    Kurtarma operasyonu başlatan ekiplerin 2 bin 200'den fazla müdahalede bulunduğu, Gosaldo'da bir nehir üzerindeki köprünün çöktüğü aktarıldı.

    MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

    İtfaiye ekiplerinin gece boyunca yürüttüğü kurtarma çalışmalarında selde mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı, 60 aile tahliye edildi.

    Selin yol açtığı maddi zararı tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

    İtalya'da sel felaketi ViDEO

    İtalya da sel felaketi #1

    İtalya da sel felaketi #2

    İtalya da sel felaketi #3

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