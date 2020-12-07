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İtalya'da sel felaketi
Can kaybının yaşanmadığı bölgede, itfaiye 20 kişiyi sel sebebiyle mahsur kaldığı evlerinden kurtardı.
- DHA
- 07.12.2020 - 08:48
- Güncelleme : 07.12.2020 - 10:13
İtalya'nın kuzeyi, etkili yağışlar sonucu sele teslim oldu.
Modena ve Nonantola kentleri ve çevresinde, hafta sonu görülen yoğun yağışlar sonucunda sel felaketi yaşandı.
NEHİR TAŞTI
Modena yakınlarındaki Panaro nehrinin taştığı, kent dışındaki yerleşim yerlerinde yollar, evler ve araçların su altında kaldığı belirtildi.
Kurtarma operasyonu başlatan ekiplerin 2 bin 200'den fazla müdahalede bulunduğu, Gosaldo'da bir nehir üzerindeki köprünün çöktüğü aktarıldı.
MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
İtfaiye ekiplerinin gece boyunca yürüttüğü kurtarma çalışmalarında selde mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı, 60 aile tahliye edildi.
Selin yol açtığı maddi zararı tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.