ABD'de bisikletler kutsandı Yarışmacılar, bisikletleriyle rahibin huzuruna çıktı. Bisikletleri kutsayan rahip, "Dünyanın her yerinden insanlar geliyor" dedi.

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AA & Ensonhaber

ABD'nin New York kentinde bisikletler için kutsama töreni düzenlendi.

Törene, St. John the Divine Katedrali ev sahipliği yaptı.

Düzenlenecek tur öncesi katılımcılar, bisikletleriyle katedrale giderek buradaki törene katıldı.

Bisikletlere kutsama töreni

Rahip Patrick Malloy, Amerikalıların bisikletlerini kutsadı. Katılımcıların birçoğunun kask ve yarış kıyafetleri giydiği görüldü.

Malloy, "Dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Bize çok iyi enerji sağlıyorlar. Bu enerji, belki de atletik olmalarından kaynaklanıyordur." dedi.

'Güvenli sürüş sağlıyor' inancı

Her yıl gerçekleştirilen bu törende, bisikletler bir rahip tarafından kutsanıyor.Bu ritüelin, daha güvenli sürüş sağladığına inanılıyor.

Yaklaşık 32 bin kişi, pazar günü yerel saatle sabah 07.30'den itibaren bisiklet sürmeye başlayacak.