İtalya'da son 24 saatte 16 bin 974 koronavirüs vakası kaydedildi

İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 380 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 319 bin 633 testte 16 bin 974 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda vaka sayısı 3 milyon 826 bin 156'ya ulaştı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 380 ARTTI

Ülkede aktif koronavirüs hasta sayısı 510 bin 23'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 417'ye geriledi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 380 artarak, 115 bin 937'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 21 bin 220 artışla 3 milyon 200 bin 196'ya ulaştı.

ÜLKEDE 4 MİLYON KİŞİ İKİNCİ DOZ AŞI OLDU

Koronavirüse karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 14 milyon 47 bin 722 oldu. Aşılananların 4 milyon 179 bin 129'unu ikinci dozu alanlar oluşturdu.