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    İtalya’da son 24 saatte 2 bin 483 yeni vaka

    İtalya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 2 bin 483 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 220 bin 304’e yükseldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 989’a geriledi.
    • İHA
    • 01.06.2021 - 20:31
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    İtalya’da son 24 saatte 2 bin 483 yeni vaka

    İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 221 bin 818 koronavirüs testi yapıldığı ve 2 bin 483 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 220 bin 304’e ulaştığı kaydedildi.

    Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 93 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 126 bin 221’e yükseldiğini açıkladı.

    SON 24 SAATTE 93 ÖLÜ

    Bakanlık, son 24 saatte 10 bin 313 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 225 bin 751 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 44 kişi azalarak 989’a geriledi.

    İtalya'da bugüne kadar 35 milyon 131 bin 484 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 12 milyon 169 bin 81 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

    İtalya’da son 24 saatte 2 bin 483 yeni vaka #1

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