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    İtalya'da son 24 saatte 3 bin 190 yeni vaka

    İtalya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 3 bin 190 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 358 bin 533’e ulaştı.
    • İHA
    • 02.08.2021 - 21:41
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    İtalya'da son 24 saatte 3 bin 190 yeni vaka

    İtalya’da koronavirüs salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor.

    İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 83 bin 223 koronavirüs testi yapıldığı ve 3 bin 190 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 358 bin 533’e ulaştığı kaydedildi.

    SON 24 SAATTE 20 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

    Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 20 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 88’e yükseldiğini açıkladı.

    Bakanlık, son 24 saatte bin 498 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 93 bin 17 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 19 kişi artarak 249’a yükseldi.

    İtalya da son 24 saatte 3 bin 190 yeni vaka #1

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