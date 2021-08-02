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- İtalya'da son 24 saatte 3 bin 190 yeni vaka
İtalya'da son 24 saatte 3 bin 190 yeni vaka
İtalya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 3 bin 190 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 358 bin 533’e ulaştı.
- İHA
- 02.08.2021 - 21:41
İtalya’da koronavirüs salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor.
İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 83 bin 223 koronavirüs testi yapıldığı ve 3 bin 190 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 358 bin 533’e ulaştığı kaydedildi.
SON 24 SAATTE 20 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 20 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 88’e yükseldiğini açıkladı.
Bakanlık, son 24 saatte bin 498 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 93 bin 17 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 19 kişi artarak 249’a yükseldi.