Euro
10.079
0.16%
Dolar
8.5458
0.06%
Altın
486.67
1.1%
Borsa
1.446
0.08%
Bitcoin
395.601
3.97%
EXEN Coin
25.95
5.87%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    İtalya'da son 24 saatte 7 bin 270 yeni vaka

    İtalya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 7 bin 270 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 420 bin 429'a ulaştı.
    • İHA
    • 12.08.2021 - 19:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İtalya'da son 24 saatte 7 bin 270 yeni vaka

    İtalya’da koronavirüs salgınında vaka sayısı 7 binin üzerine çıktı.

    İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 216 bin 969 koronavirüs testi yapıldığı ve 7 bin 270 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 420 bin 429'a ulaştığı kaydedildi.

    SON 24 SAATTE 30 ÖLÜM

    Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 30 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 334’e yükseldiğini açıkladı.

    Bakanlık, son 24 saatte 4 bin 715 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 121 bin 285 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 15 kişi artarak 352’ye yükseldi.

    AŞILAMADA SON DURUM

    İtalya'da bugüne kadar 73 milyon 74 bin 886 Covid-19 aşısı uygulanırken, 35 milyon 216 bin 55 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

    İtalya da son 24 saatte 7 bin 270 yeni vaka #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir