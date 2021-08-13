Euro
10.0524
-0.11%
Dolar
8.5171
-0.28%
Altın
487.11
1.2%
Borsa
1.448
0.22%
Bitcoin
396.929
-0.02%
EXEN Coin
26.00
0.61%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    İtalya'da son 24 saatte 7 bin 409 yeni vaka

    İtalya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 7 bin 409 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 427 bin 827’ye ulaştı.
    • İHA
    • 13.08.2021 - 20:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İtalya'da son 24 saatte 7 bin 409 yeni vaka

    İtalya’da koronavirüs salgınında vaka sayısı 7 binin üzerine çıktı.

    İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 225 bin 486 koronavirüs testi yapıldığı ve 7 bin 270 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 427 bin 827’ye ulaştığı kaydedildi.

    SON 24 SAATTE 45 ÖLÜM

    Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 45 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 379’a yükseldiğini açıkladı.

    Bakanlık, son 24 saatte 4 bin 388 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 124 bin 250 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 17 kişi artarak 379’a yükseldi.

    İtalya da son 24 saatte 7 bin 409 yeni vaka #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir