İtalya’da son 24 saatte 978 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

İtalya'da son bir günde vaka sayısı 978 artışla 270 bin 189’a yükseldi.

Tüm dünyada olduğu gibi, koronavirüs salgınının ilk dalgasını ağır bir şekilde atlatan İtalya'da da vaka sayıları yeniden artışta.

İtalya’da son 24 saatte 978 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 8 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.

CAN KAYBI 35 BİN 491'E YÜKSELDİ

Ülkedeki toplam vaka sayısı 270 bin 189’a, toplam can kaybı ise 35 bin 491’e ulaştı. Ülkede 207 bin 944 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.