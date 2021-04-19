İtalya’da son 24 saatte Covid-19’a bağlı 316 can kaybı

İtalya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 316 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 117 bin 243’e yükseldi.

İtalya’da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 146 bin 728 korona virüs testi yapıldığı ve 8 bin 864 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 878 bin 994’e ulaştığı kaydedildi.

316 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 316 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 117 bin 243’e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 19 bin 669 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 493 bin 489 olduğunu belirtti.

YOĞUN BAKIMDAKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 67 kişi azalarak 3 bin 244 oldu.

İtalya'da bugüne kadar 15 milyon 243 bin 980 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 4 milyon 468 bin 690 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.