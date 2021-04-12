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    İtalya'da son 24 saatte Covid-19’a bağlı 358 can kaybı

    İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 358 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 114 bin 612'ye yükseldi.
    • İHA
    • 12.04.2021 - 21:11
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    İtalya'da son 24 saatte Covid-19’a bağlı 358 can kaybı

    İtalya’da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 9 BİN 789

    İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 190 bin 635 koronavirüs testi yapıldığı ve 9 bin 789 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 779 bin 594’e ulaştığı kaydedildi.

    358 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 358 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının ise 114 bin 612’ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 18 bin 10 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 524 bin 417 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 8 kişi azalarak 3 bin 593’e geriledi.

    İtalya’da bugüne kadar 13 milyon 125 bin 458 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 3 milyon 952 bin 644 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

    İtalya da son 24 saatte Covid-19’a bağlı 358 can kaybı #1

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