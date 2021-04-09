İtalya’da son 24 saatte koronaya bağlı 718 can kaybı

İtalya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 718 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 113 bin 579’a yükseldi.

İtalya’da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 362 bin 973 koronavirüs testi yapıldığı ve 18 bin 938 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 736 bin 526’ya ulaştığı kaydedildi.

718 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 718 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 113 bin 579’a yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 26 bin 175 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 536 bin 361 olduğunu belirtti.

YOĞUN BAKIMDAKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 60 kişi azalarak 3 bin 603'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 12 milyon 288 bin 808 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 3 milyon 761 bin 215 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.