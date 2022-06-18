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    İtalya'da sürücülerden göstericilere müdahale

    Otoyolda oturarak trafik sıkışıklığına neden olan göstericiler, bazı sürücüleri küplere bindirdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2022 - 15:48
    • Güncelleme : 18.06.2022 - 15:50
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    İtalya'da sürücülerden göstericilere müdahale

    İtalya'nın başkenti Roma, Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) grubu üyelerinin gösterisine sahne oldu.

    Bir grup gösterici, ellerinde pankartlarla Roma'nın en işlek yollarından birini kapatarak trafik sıkışıklığına yol açtı.

    Araç kuyruğu oluşturan gösteri

    Uzun araç kuyrukları oluşurken, protestocuların tavrı bazı sürücülerin tepkisine neden oldu.

    Araçlarından çıkan öfkeli sürücüler, protestocuları yerde sürükleyerek yolun kenarına çekti ve araç trafiğinin normal akışına dönmesini sağlamaya çalıştı.

    Sürücüler müdahale etti

    Ancak eylemciler, her müdahale sonrası tekrar yolun ortasına geri dönerek protestolarına devam etmek istedi.

    Mail'in haberine göre, eylemciler, olay yerine gelen İtalyan polisi tarafından gözaltına alındı.

    İtalya'da sürücülerden göstericilere müdahale ViDEO

    İtalya da sürücülerden göstericilere müdahale #1

    İtalya da sürücülerden göstericilere müdahale #2

    İtalya da sürücülerden göstericilere müdahale #3

    İtalya da sürücülerden göstericilere müdahale #4

    İtalya da sürücülerden göstericilere müdahale #5

    İtalya da sürücülerden göstericilere müdahale #6

    İtalya da sürücülerden göstericilere müdahale #7


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