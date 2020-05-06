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5 yaşındaki torunlarını koronavirüs önlemleri nedeniyle uzun süredir göremeyen çiftin mutluluğu, kameralara yansıdı.

Avrupa kıtasında koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da, ikinci aşamaya geçildi.

213 binden fazla vakanın görüldüğü, yaklaşık 30 bin kişinin hayatını kaybettiği ülkede, sıkı tedbirler kademeli olarak gevşetiliyor.

Kuralların esnetilmesiyle birlikte birbirlerini uzun süre göremeyen aile bireyleri de kavuşmaya başladı.

TORUNLARINI 2 AY SONRA GÖREBİLDİLER

Domenico di Massa ve Mariantonia Gangemi çifti, karantina nedeniyle 2 aydır göremedikleri Cecilia isimli torunlarıyla buluştu.

5 yaşındaki kızın, büyükanne ve büyükbabasına koşarak sarılması duygu dolu anlar yaşattı.

İtalya'da torunlarıyla aylar sonra buluşan çift VİDEO