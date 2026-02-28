İtalya'da tramvay raydan çıktı: 2 ölü 38 yaralı

İtalya'nın Milano kentinde şehir içi toplu ulaşım hatlarından olan 9 numaralı hattaki tramvay seyir halindeyken henüz bilinmeyen sebeple Vittorio Veneto Bulvarı'nda raydan çıktı.

Tramvay, raydan çıktıktan sonra etraftaki insanlara ve araçlara çarparken son olarak binanın zemin katındaki dükkana çarparak durabildi.

Kazada tramvayın çarptığı 1 kişi ile içindeki 1 yolcu olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirirken aralarında tramvaydaki yolcuların da bulunduğu 38 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başbakan Giorgia Meloni, yaptığı yazılı açıklamada kazayla ilgili taziyelerini iletirken Milano şehriyle dayanışma içinde olduğunu belirterek yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Milano Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kazayla ilgili taksirle öldürme ve yaralama suçlamalarıyla soruşturma başlattığı ve tramvay sürücüsünün de şüpheli olarak ifadesine başvurulacağı belirtildi.

KAZA ANI KAMERADA

Basında çıkan haberlerde kaza yerindeki güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerde tramvayın yüksek hızda gittiği tespitinin yapıldığı, diğer taraftan kaza mahallinde raylar arasında hat değişikliği sağlayan makas noktası bulunduğu, dolayısıyla buradan kaynaklı bir sorun olup olmadığının da araştırılacağı kaydedildi.

Kazanın nasıl meydana geldiğinin Milano Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturmayla ortaya çıkarılacağı ifade edildi.