Trump: Küba'yı dostane bir şekilde ele geçirebiliriz

Texas'a gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump, Küba ile yürütülen temaslara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Küba hükümetinin ABD ile temas halinde olduğunu belirten Trump, "Küba hükümeti bizimle görüşüyor. Büyük sıkıntı içindeler. Paraları yok, petrol yok, yiyecekleri yok ve bizim yardımımızı istiyorlar. Belki Küba'yı dostane bir şekilde ele geçirebiliriz" ifadelerini kullandı.

ABD'de yaşayan Küba kökenli topluluklar açısından bunun olumlu sonuçlar doğurabileceğini savunan Trump, Küba'daki sorunları küçüklüğünden beri duyduğunu anlatarak Kübalıların yaşadıklarının kendisi için çok acı olduğunu dile getirdi.

"SAVAŞ OLDUĞUNDA HEM Yİ HEM DE KÖTÜ BİR RİSK VARDIR"

İran'a karşı olası askeri müdahalenin uzun ve yıpratıcı savaşa dönüşme riskinin olup olmadığı sorusu üzerine Trump, "Her zaman bir risk vardır. Biliyorsunuz, savaş olduğunda her şeyde hem iyi hem de kötü bir risk vardır" dedi.

Trump, askeri müdahalenin rejim değişikliğine sebep olup olmayacağı sorusuna da "Hayır, kimse bilmiyor. Olabilir de olmayabilir de. Bunu ordu olmadan yapabilsek güzel olurdu ama bazen yapmak zorundasınız" şeklinde cevap verdi.

"(İran) İyi niyetle ve açık bir şekilde müzakere etmeleri harika olurdu ama bunu anlamıyorlar" diyen Trump, İran konusunda henüz bir karar vermediğini ancak nükleer silaha sahip olamayacağını ve bu konuda anlaşma yapmak istediklerini belirtti.

Trump, "Bize sahip olmamız gerekenleri vermeye yanaşmamalarından memnun değilim. Bugün ek görüşmelerimiz olacak, bekleyip göreceğiz ama gidişattan memnun değilim" diye konuştu.

"PAKİSTAN SON DERECE İYİ İŞ ÇIKARIYOR"

Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda da iki ülke ile de görüşmelere devam ettiğini dile getiren Trump, Epstein dosyalarına ilişkin soru üzerine de bu konuda bir şey bilmediğini ve tamamen aklandığını söylemekle yetindi.

Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalara müdahale etmeyi düşünüp düşünmediği sorusu üzerine Trump, "Elbette ederdim ama bildiğiniz gibi Pakistan'la çok iyi anlaşıyorum, çok çok iyi" diye cevap verdi.

Trump, "Harika bir başbakanınız, harika bir generaliniz, harika bir lideriniz var, gerçekten çok saygı duyduğum iki kişi ve bence Pakistan, son derece iyi iş çıkarıyor" değerlendirmesinde bulundu.