Yeşil alanda alevleri tetikleyen şahıs, 2 hektar alanın yanmasına sebep oldu.

İtalya'nın Sardinya Adası'nda geçtiğimiz ay başlayan yangında en az 20 bin hektar arazi zarar görürken, binlerce kişi bölgeden tahliye edildi.

Ülkenin güneyindeki Montesarchio kasabasında da yangın çıktı. Bölgeye yerleştirilen kameraya yansıyan görüntüler, yangının kasten çıkarıldığını gözler önüne serdi.

ORMANI BİLEREK YAKTI

Çimenliği bilerek ateşe veren ve 50 yaşlarında olduğu belirtilen şahsın kundaklama girişimi kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yakılan alandaki alevlerin geniş bir alanı kaplaması nedeniyle 2 hektar alan küle döndü. Kundakçının 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

İtalya'da yangın çıkaran kundakçı, kameraya yakalandı VİDEO

