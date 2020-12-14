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- İtalyan gazeteci Corrado Augias, Fransız onur nişanını iade etti
İtalyan gazeteci Corrado Augias, Fransız onur nişanını iade etti
- AA
- 14.12.2020 - 14:39
- Güncelleme : 14.12.2020 - 14:41
Fransa'yı ziyaret eden Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'ye gizlice onur nişanı verilmesinin ortaya çıkması tepkilere neden oldu.
La Repubblica gazetesindeki köşesinde dün, Giulio Regeni’nin hatırası ve ödülün önemine atfen kendisinde bulunan "Legion d'Honneur" onur nişanını iade edeceğini açıklayan gazeteci-yazar Corrado Augias, sabah saatlerinde Fransa'nın Roma Büyükelçiliği'ne geldi.
NİŞANI GERİ VERDİ
Büyükelçiliğe girişinden önce gazetecilere nişanı gösteren Augias, Fransa'nın Roma Büyükelçisi Christian Masset ile görüştü ve nişanı iade etti.
Augias, büyükelçilik çıkışında basına yaptığı açıklamada, büyükelçi ile acı ama samimi bir diyalogları olduğundan bahsederek, şunları söyledi:
"SİSİ'YE PRESTİJLİ BİR NİŞANIN VERİLMESİ..."
"Büyükelçi, nişanı neden iade ettiğimi anladığını ancak buna katılmadığını söyledi. Fransa'nın her zaman insan haklarının savunulmasında ön sırada yer alacağını belirtti. Ben de ona (Eski Libya Devlet Başkanı Muammer) Kaddafi'nin, yanılmıyorsam 2009 idi, Roma'ya yaptığı resmi ziyareti hatırlattım.
(Cumhurbaşkanlığı sarayı) Quirinale'de bandoyla resmi törenle karşılandı ama kendisine herhangi bir nişan verilmedi. Sisi'ye böyle prestijli bir nişanın verilmesi ki bu nişan şovalyelik nişanı değil, özel erdemleri olanlara verilen bir nişan. Bu nedenle kendiminkini iade ettim."
"SİSİ SUÇ ORTAĞI"
Augias, dünkü yazısında Regeni cinayetinde Mısır yönetiminin sorumluluğuna işaret ettiğinin hatırlatılması üzerine, "Sisi'nin, astlarının işlediği suçlarda nesnel olarak suç ortağı olduğunu söyledim." dedi.
GIULIO REGENI CİNAYETİ
Cambridge Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan 28 yaşındaki Giulio Regeni, Mısır'daki işçi sendikaları ve aktivistlerle ilgili araştırma yapmak üzere bulunduğu sırada, 25 Ocak 2016'da ortadan kaybolmuş, 3 Şubat'ta Kahire-İskenderiye yolunda cesedi bulunmuştu.
İtalya'nın o dönemki Kahire Büyükelçisi Maurizio Massari, Regeni'nin vücudunda işkence izleri gördüğünü belirtmişti.
Giulio Regeni
Roma Cumhuriyet Savcılığı'nın 10 Aralık'ta tamamlandığını açıkladığı Regeni cinayetine ilişkin soruşturma, genç İtalyan araştırmacının işkence sonucunda öldüğü ve olaya 4 Mısırlı gizli servis ve güvenlik görevlisinin de karıştığı gibi önemli detayları ortaya koymuştu.
İtalyan kamuoyu ve makamları, cinayetin işlendiği günden bu yana Mısırlı yetkililerden Regeni'nin hayatını nasıl kaybettiğinin açıklığa kavuşturulmasını talep ediyor. Bu durum, İtalya-Mısır ilişkilerinin dönem dönem gerilmesine yol açıyor.
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