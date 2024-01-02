İtalya'nın en yaşlı erkeği Trablus Giannini, 111 yaşında hayatını kaybetti Giannini'nin oğlu Romano, "Babam ölümsüz olduğuna inanıyordu" dedi. Uzun yaşamının sırrını paylaşan Giannini, ölmeden önce yaptığı açıklamada, "Her gün benim için bir hediye" ifadesini kullandı.

ensonhaber.com

Uzun ömürlülüğünü hafif yemekler ve stressiz olmaya bağlayan Trablus Giannini, yaşamını yitirdi.

Tripolino lakaplı Tripoli Giannini, yılbaşı gecesi Toskana'nın Livorno kenti yakınlarındaki Cecina'daki evinde hayatını kaybetti.

Giannini, kendisinden 75 gün daha büyük olan Fransız Andra Ludwig'den sonra Avrupa'nın en yaşlı ikinci erkeğiydi.

Hayata 111 yaşında gözlerini yumdu

111 yaşında hayatını kaybeden Giannini'nin oğlu Romano, Facebook'tan paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Ölümsüz olduğuna inanıyordu. Yılbaşı gecesi babam Tripoli Giannini öldü. 111 yıl 133 gün yaşındaydı; bu bir rekor!



40 yılı aşkın süredir onu bekleyen eşi, annem Tosca'nın yanına gitti.

Asırlık kişiler arasındaydı

Giannini, İtalya'nın sayısı giderek artan asırlık kişiler arasındaydı. Ulusal istatistik kurumu Istat'ın rakamlarına göre, 2023'te 100 yaşın üzerinde 22 bin kişi vardı. Bu, kaydedilen en yüksek sayı.

The Guardian'ın aktardığına göre, asırlık İtalyanların büyük çoğunluğu kadınlardan oluşuyor.

1912'de dünyaya geldi

İtalyan ordusunun piyade birliğine mensup olan Giannini, 1912'de Cecina'da doğdu ve iki dünya savaşı ile iki salgın dönemi yaşadı.

Uzun yaşamının sırrını açıkladı

Giannini, geçen ağustos ayında 111'inci yaş günü kutlamaları sırasında uzun yaşamının sırrının hafif yemekler olduğunu söylemişti.

Hayatında strese yer olmadığı belirten Giannini, sigara içmediğini ve her günü bir hediye olarak gördüğünü anlatmıştı.