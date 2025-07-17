İtalya'nın lüks tatil cenneti Portofino’da bikiniyle gezmek yasaklandı

İtalya’nın incisi, Türk tatilcilerin de gözdesi olan Portofino, yaz sezonunda adeta bir mıknatıs gibi turistleri çekiyor.

Ancak bu şirin sahil kasabası, aşırı kalabalık ve “Instagram turizmi”nin getirdiği karmaşayı dizginlemek için yeni kurallara imza attı.

Özellikle yaz aylarında artan turist yoğunluğu, yerel yönetimi daha katı kurallar almaya yöneltti.

BİKİNİYLE GEZMEK YASAKLANDI

Portofino’da, "anti-kaos" olarak adlandırılan yeni bir belediye genelgesi yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, kasabanın belirli bölgelerinde bikiniyle gezmek ve bazı kamuya açık davranışlar yasaklandı.

YENİ YASAKLAR

Bikini, mayo ve yalınayak şekilde şehir merkezinde dolaşmak yasak

Plaj kıyafetleri artık sadece plajda serbest. Portofino Belediyesi, bikini veya mayo ile kasabanın merkezinde, sokaklarda veya mağaza önlerinde dolaşan turistlere ceza uygulanacağını açıkladı. Gerekçe ise “kamu düzenini ve yerel yaşam huzurunu korumak”.

Ayrıca şehirde yalın ayak dolaşmak da tamamen yasaklandı.

Sokakta alkol tüketimi sınırlandırıldı

Kamuya açık alanlarda, özellikle liman çevresi ve tarihi merkezde alkollü içki içmek de yasaklandı. Bu yasak hem turist kalabalığını hem de gece geç saatlerde yaşanan taşkınlıkları azaltmayı hedefliyor.

Kalabalık selfie ve fotoğraf gruplarına müdahale

Portofino’nun dar sokaklarında ve liman bölgesinde, yoğunluğa neden olan grup çekimleri, tripotlu fotoğraf çekimleri ve kalabalık influencer gruplarının oluşturduğu kalabalıklar da hedefte. Gerekli durumlarda bu gruplar güvenlik görevlilerince uyarılıyor.

Girişler bazı saatlerde sınırlanıyor

Portofino'nun özellikle yoğun saatlerinde araçla girişlere kısıtlama getirildi. Bazı dönemlerde "sessiz saat" uygulaması yapılıyor ve sadece yerel halk ya da rezervasyonlu otel müşterilerine geçiş izni veriliyor.

CEZASI 250 EURO

Kurallara uymayanlara 250 euroya kadar idari para cezası uygulanıyor. Yerel polis, özellikle hafta sonu ve tatil dönemlerinde kasaba merkezinde devriye gezerek denetimlerini sıklaştırıyor.

"BURASI SADECE TATİL YERİ DEĞİL"

Portofino Belediye Başkanı Matteo Viacava, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biz kasabamızı korumak istiyoruz. Portofino sadece bir tatil yeri değil, yaşayan bir kültür ve doğa mirası. Bu önlemler, saygıyı ve huzuru sağlamak için gerekli."