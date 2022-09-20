Petrol
90.08
-2.09%
Euro
18.3006
-0.16%
Dolar
18.3092
0.08%
Altın
980.34
-0.39%
Borsa
3242
0.00%
Bitcoin
350.850
-1.63%
BTXN Coin
7.70
-4.46%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C
    Jair Bolsonaro, İngiltere'de akaryakıt fiyatlarını eleştirdi

    Jair Bolsonaro, İngiltere'de akaryakıt fiyatlarını eleştirdi

    Bolsonaro, cenaze nedeniyle gittiği İngiltere'de benzin istasyonunda açıklama yaptı. Fiyatları gösteren Bolsonaro, "En ucuz petrol bizde" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 17:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in cenaze töreni için İngiltere'ye gitti.

    Törene katılan Bolsonaro, ülkeyi ziyareti sırasında soluğu bir benzin istasyonunda aldı.

    İngiltere'de akaryakıt mesajı verdi

    Son dönemde çarpıcı artışlar kaydeden küresel enflasyon nedeniyle, dünya piyasalarındaki akaryakıt fiyatlarında ciddi oranlarda artışlar yaşanıyor.

    İngiltere'de benzinin litre başına yaklaşık 1,60 sterlin olduğunu söyleyen Bolsonaro, "Bu fiyat ülkemizdekinin neredeyse iki katı." dedi.

    "En ucuz petrol Brezilya'da"

    Bolsonaro, istasyonda çekilen görüntülü mesajında, "Brezilya, petrolün en ucuz olduğu ülkelerden biri." diye ekledi.

    Jair Bolsonaro, İngiltere'de akaryakıt fiyatlarını eleştirdi ViDEO

    Jair Bolsonaro, İngiltere de akaryakıt fiyatlarını eleştirdi #1

    Jair Bolsonaro, İngiltere de akaryakıt fiyatlarını eleştirdi #2

    Jair Bolsonaro, İngiltere de akaryakıt fiyatlarını eleştirdi #3


    İstanbul'da yaşlı adamı döven şahsa meydan dayağı
    3. Sayfa

    İstanbul'da yaşlı adamı döven şahsa meydan dayağı

    Gümüşhaneliler sevdiklerinin isimlerini ilginç gelenekle ölümsüzleştiriyor
    İç Haber

    Gümüşhaneliler sevdiklerinin isimlerini ilginç gelenekle ölümsüzleştiriyor

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir