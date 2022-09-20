Bolsonaro, cenaze nedeniyle gittiği İngiltere'de benzin istasyonunda açıklama yaptı. Fiyatları gösteren Bolsonaro, "En ucuz petrol bizde" dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in cenaze töreni için İngiltere'ye gitti.

Törene katılan Bolsonaro, ülkeyi ziyareti sırasında soluğu bir benzin istasyonunda aldı.

İngiltere'de akaryakıt mesajı verdi

Son dönemde çarpıcı artışlar kaydeden küresel enflasyon nedeniyle, dünya piyasalarındaki akaryakıt fiyatlarında ciddi oranlarda artışlar yaşanıyor.

İngiltere'de benzinin litre başına yaklaşık 1,60 sterlin olduğunu söyleyen Bolsonaro, "Bu fiyat ülkemizdekinin neredeyse iki katı." dedi.

"En ucuz petrol Brezilya'da"

Bolsonaro, istasyonda çekilen görüntülü mesajında, "Brezilya, petrolün en ucuz olduğu ülkelerden biri." diye ekledi.

Jair Bolsonaro, İngiltere'de akaryakıt fiyatlarını eleştirdi ViDEO