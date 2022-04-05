Jake Sullivan: ABD'nin Rusya yaptırımları artacak

Buça kentindeki görüntülerin ardından ABD tarafından yapılan açıklamada; Ukrayna'ya askeri, insani ve ekonomik desteklerin süreceği vurgulandı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin günlük basın toplantısına konuk olarak açıklamalar yaptı.

Jake Sullivan, 1 ayı aşkındır devam eden Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa değindi.

"SAVAŞ SUÇLARININ HESABI SORULACAK"

Kiev bölgesindeki Buça kentinde sivillere ait cesetlerin bulunmasına ilişkin konuşan Jake Sullivan, "Rusya'nın, Ukrayna'da savaş suçu işlediği sonucuna zaten varmıştık, Buça'dan elde ettiğimiz bilgiler de bunun için daha fazla kanıt teşkil ediyor. Dünya ile bir olarak bu savaş suçlarının hesabını soracağız." mesajını verdi.

"SOYKIRIM BOYUTUNA ULAŞILMADI"

Sullivan, Buça'daki olayların "soykırım" olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceğinin sorulması üzerine ise "Gaddarlıklar ve savaş suçları gördük ancak Ukrayna'da henüz soykırım boyutunda sistematik bir can alma görmedik. Bu konuyu yakından takip etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA

ABD'nin müttefikleriyle temas halinde Rusya'ya ekonomik yaptırımları sürdüreceğinin altını çizen Sullivan, Buça'daki olayların ardından bu hafta içinde Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları duyuracaklarını söyledi.

"UKRAYNA'NIN DİRENİŞİ HESABA KATILMADI"

Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine ulaşamadığını söyleyen Sullivan, "Rusya'nın savaşın başındaki hedefi Kiev'i almak ve Vladimir Zelensky hükümetini devirmekti. Ancak Ukrayna halkının direnişini ve dünyanın Ukrayna'ya desteğini hesaba katmadılar.

"RUSYA BATI'YI BÖLEMEYECEĞİNİ FARK ETTİ"

Rusya şu anda Batı'yı bölemeyeceğini fark etti. Şu noktada Rusya'nın savaş hedeflerini revize ettiğini düşünüyoruz. Rusya, askeri kuvvetlerini Ukrayna'nın doğu ve güney kısımlarına çekiyor. Tüm belirtiler, Rusya'nın doğu Ukrayna'daki Ukraynalı askerleri kuşatıp bastırmayı hedeflediğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"ASKER ÇEKMELERE KANMAMALIYIZ"

ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'da hava saldırılarını sürdüreceğine inandığını da belirten Sullivan, "Çatışmanın bir sonraki aşaması çok uzatmalı olabilir. Rusya'nın askerlerini çekmesine kanmamalıyız. Şimdi içimizi rahatlatmanın zamanı değil." ifadesini kullandı.