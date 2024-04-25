Jamaika, İngiltere Kral Charles'ı ülke liderliğinden uzaklaştırmak istiyor Kral 3. Charles'ın, Jamaika'nın hükümdarlığı görevinden alınması hedefleniyor. 1665'ten bu yana sömürge konumunda olan Karayip ülkesi, 2025 hedefi belirledi.

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Karayip ada ülkesi Jamaika'da devletin başı olarak görülen İngiltere Kralı 3. Charles'ın bu görevden uzaklaştırılması planlanıyor.

Parlamento Üyesi ve Devlet Bakanı Alando Terrelonge, 350 yılı aşkın sömürge yönetiminin ardından cumhuriyet olmaya doğru ilerlediklerini söyledi.

The Independent'a konuşan Terrelonge, bu adımın, İngiltere tarafından yüzyıllar boyunca "kaçakçılığa maruz bırakılan, gaddarca muamele gören ve köleleştirilen Afrikalı atalarını onurlandıracağını" vurguladı.

İngiliz kolonisi olmaktan çıkmak istiyorlar

Terrelonge, söz konusu karar ile birlikte, eski İngiliz kolonisi olarak "gerçekten özgürleşeceklerini" kaydetti.

2025'e işaret ettiler

Bağımsızlık planıyla ilgili tarih veren Terrelonge, şu ifadeleri kullandı:

2025 yılına kadar bu reformları tamamlayacağımıza ve demokrasimizin başı olan İngiliz hükümdarını uzaklaştıracağımıza dair umudumuzu koruyoruz.

1665'ten beri İngiliz krallar yönetiyor

İngiltere Kral Charles, şu anda Jamaika'nın hükümdarı konumunda bulunuyor. Söz konusu ülke, 1655'te sömürge haline getirildiğinden bu yana bir İngiliz kralı tarafından yönetiliyor.

Cumhuriyete dönüşme hedefi

Jamaika Başbakanı Andrew Holness, 2022'de Prens Williams ve eşi Kate Middleton'ın ülkeyi ziyaret ettiği kraliyet turu sırasında cumhuriyet olma niyetlerini açıklamıştı:

Jamaika, çok gururlu bir ülke. Yolumuza devam ediyoruz. Bağımsız, tam gelişmiş ve müreffeh bir ülke olma yönündeki tutkumuzu hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

"Yabancı hükümdara bağlı olmayacağız"

Karayip ülkesinin Devlet Bakanı Terrelonge, "Özgür olabilmemiz için savaşıp ölen atalarımıza borçluyuz." dedi ve ekledi:

Yabancı bir hükümdara saygı göstermek ya da bağlılık yemini etmek zorunda kalmayacağız.

Dönüşüm süreci nasıl olacak

Jamaika'nın cumhuriyet olabilmesi için, anayasa tasarısına üçte iki çoğunluk oyuyla onay verilmesi gerekiyor.

Bu tasarıyı daha sonra Jamaika'nın cumhuriyet olup olmayacağı sorusuna ilişkin bir referandum izleyecek. Halkın vereceği karar sonucu belirleyecek.