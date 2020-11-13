James Jeffrey'den Joe Biden'a Orta Doğu'da Trump'ı takip et önerisi

ABD'li temsilci Jeffrey, ülkesinin Orta Doğu politikasıyla ilgili açıklama yaptı. Jeffrey, yeni gelecek yönetime Trump'ın izlediği politikaları hatırlattı.

Bu ay içinde görevinden ayrılacak olan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'a tavsiyede bulundu.

ABD'de savunma analizleri yapan "Defense One" adlı siteye konuşan Jeffrey, Donald Trump yönetiminin Suriye politikasını savundu.

BIDEN'A ORTA DOĞU TAVSİYESİ

Seçimleri kazanan Biden ve ekibine Suriye ve Irak konusunda tavsiyede bulunan Jeffrey, "Yeni gelecek yönetime Trump yönetiminin Orta Doğu politikalarını sürdürmesini tavsiye ederdim." değerlendirmesinde bulundu.

Kıdemli diplomat, Trump yönetiminde Orta Doğu'daki kronikleşmiş sorunların çözülemediğini ancak en azından taraflar arasında bir denge siyasetinin kurulabildiğini ve bunun en kötü senaryolardan daha iyi olduğunu savundu.

"SURİYE'DEKİ ASKER SAYIMIZI TAM OLARAK AÇIKLAMADIK"

Trump'ın 2019 yılında Suriye'den Amerikan askerlerini çekme kararının herkes için sürpriz olduğunu anlatan Jeffrey, daha sonra sunulan bazı gerekçelerin ardından Trump'ın 200 civarında ABD askerinin kalmasına ikna olduğunu belirtti.

"Suriye'deki gerçek asker sayımızı hiçbir zaman tam olarak açıklamadık." ifadesini kullanan Jeffrey, bunun operasyonel güvenlik gerekçeleriyle sürekli gizlendiğini kaydetti.

"SURİYE'DEKİ KÜRTLERE, TÜRKİYE'YE KARŞI ASKERİ GARANTİ VERMEDİK"

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG unsurlarının korunup korunmaması konusuna da değinen Jeffrey, "ABD, Suriye'deki Kürtleri Türklere terk etti" şeklindeki iddiaya katılmadığını dile getirdi.

Esad rejiminden, Rus paralı askerlerden ve DEAŞ'tan gelmesi muhtemel saldırılara karşı ABD'nin YPG/PKK'ya garanti verdiğini belirten Jeffrey, "Washington'da hiç kimse (Suriye'deki) Kürtlere, Türkiye'ye karşı askeri bir garanti vermedi." ifadesini kullandı.