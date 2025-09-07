Japonya Başbakanı İşiba, istifa etme kararı aldı

Japonya'da siyasi kriz...
Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'ya, temmuzdaki Danışman Meclisi seçimlerinde çoğunluğun kaybedilmesinin sorumluluğunu üstlenmesi çağrıları sürüyor.
İSTİFA KARARI ALDI
İktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) yarın, parti liderliği için erken seçime ilişkin imza toplaması beklenirken üst düzey hükümet yetkilileri, İşiba'nın görevinden istifa etmeye niyetini dile getirdiğini aktardı.
İşiba, bugün yerel saatle 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek.
İÇ SEÇİM YAPILACAK
Başbakan'ın istifasını duyurması halinde LDP'nin, lider değişikliği için yapacağı iç seçimde belirlenecek yeni isim Meclis'te Başbakan ilan edilebilecek.