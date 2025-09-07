Abone ol: Google News

Japonya Başbakanı İşiba, istifa etme kararı aldı

Japonya Başbakanı Şigeru İşiba, istifa kararı aldığını açıklarken NHK haber merkezi, İşiba'nın bu kararını partide bölünmenin önüne geçmek amacıyla aldığını bildirdi.

Yayınlama Tarihi: 07.09.2025 10:48
Japonya'da siyasi kriz...

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'ya, temmuzdaki Danışman Meclisi seçimlerinde çoğunluğun kaybedilmesinin sorumluluğunu üstlenmesi çağrıları sürüyor.

İSTİFA KARARI ALDI

İktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) yarın, parti liderliği için erken seçime ilişkin imza toplaması beklenirken üst düzey hükümet yetkilileri, İşiba'nın görevinden istifa etmeye niyetini dile getirdiğini aktardı.

İşiba, bugün yerel saatle 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

İÇ SEÇİM YAPILACAK

Başbakan'ın istifasını duyurması halinde LDP'nin, lider değişikliği için yapacağı iç seçimde belirlenecek yeni isim Meclis'te Başbakan ilan edilebilecek.

