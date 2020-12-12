Japonya, koronavirüs aşısı için İngiliz ilaç devi ile anlaştı

Japonya, koronavirüs aşısı için İngiliz ilaç devi ile anlaştı

Japonya, İngiliz ilaç devi AstraZeneca ile potansiyel koronavirüs aşısının tedariği konusunda anlaşma imzaladı.

Koronavirüse yönelik aşı çalışmaları dünyanın farklı ülkelerinde tüm hızıyla sürerken, Japonya'dan kritik bir adım geldi.

Japonya Sağlık Bakanlığı, Oxford Üniversitesi ve İngiliz ilaç devi AstraZeneca'nın ortaklaşa geliştirdiği potansiyel koronavirüs aşısının tedariği için sözleşme imzaladı.

Daha önce 120 milyon dozluk aşının tedariği konusunda AstraZeneca ile prensipte anlaştığı gündeme gelen Japonya hükümetinin söz konusu anlaşmayı resmiyete döktüğü öğrenildi.

KLİNİK ÇALIŞMALARI BİTER BİTMEZ ONAY ÇIKACAK

Anlaşma internet sitesinden duyurulurken, ülkede süren klinik çalışmaların sonuçlanmasının ardından kullanım onayı sürecinin başlatılacağı açıklandı.

Açıklamada, dağıtımın en kısa sürede gerçekleştirilmesi için üretim kapasitesinin de artırılacağı vurgulandı.

PFİZER-BİONTECH AŞISI İÇİN DE MASAYA OTURMUŞLARDI

Japonya hükümeti daha önce AstraZeneca ile 120 milyon doz aşının tedariği konusunda anlaşıldığını duyurmuş, 30 milyon dozluk ilk partinin önümüzdeki yıl ocak ve mart ayları arasında sağlanması hedeflenmişti.

Japonya ayrıca ABD'li ilaç devi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech ile haziran ayı sonuna kadar Japonya'ya 120 milyon doz aşı sağlanması konusunda masaya oturmuştu.