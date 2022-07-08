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Japonya, Şinzo Abe için yasta
Japon halkı, eski başbakanları Abe'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
- Haber Merkezi
- 08.07.2022 - 17:11
- Güncelleme : 08.07.2022 - 17:30
Japonya'da en uzun süre görev yapan başbakan olan Şinzo Abe'nin ölümü, Doğu Asya ülkesini derinden etkiledi.
Saldırı halk arasında şok etkisine neden olurken, Abe'nin sevenleri suikastın düzenlendiği noktaya çiçekler bıraktı.
Suikastın yaşandığı noktaya çiçekler bırakıldı
Çok sayıda Japon vatandaşı, ellerinde çiçeklerle Nara kentinde olayın yaşandığı noktaya geldi.
Halktan bazılarının gözyaşlarına hakim olamadığı anlar objektiflere yansıdı.
Saldırıyı kabul etti
41 yaşındaki zanlı Tetsuya Yamagami, düzenlediği saldırı sonrası kıskıvrak yakalandı.
Yamagami, Abe'ye saldırıyı kabul ederken, saldırganın evinde çok sayıda ev yapımı silah ve patlayıcı bulundu.