Petrol
105.98
1.27%
Euro
17.6294
0.38%
Dolar
17.3118
0.25%
Altın
972.69
0.76%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
380.525
5.68%
BTXN Coin
6.60
3.61%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Japonya, Şinzo Abe için yasta

    Japon halkı, eski başbakanları Abe'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2022 - 17:11
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 17:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Japonya, Şinzo Abe için yasta

    Japonya'da en uzun süre görev yapan başbakan olan Şinzo Abe'nin ölümü, Doğu Asya ülkesini derinden etkiledi.

    Saldırı halk arasında şok etkisine neden olurken, Abe'nin sevenleri suikastın düzenlendiği noktaya çiçekler bıraktı.

    Suikastın yaşandığı noktaya çiçekler bırakıldı

    Çok sayıda Japon vatandaşı, ellerinde çiçeklerle Nara kentinde olayın yaşandığı noktaya geldi.

    Halktan bazılarının gözyaşlarına hakim olamadığı anlar objektiflere yansıdı.

    Saldırıyı kabul etti

    41 yaşındaki zanlı Tetsuya Yamagami, düzenlediği saldırı sonrası kıskıvrak yakalandı.

    Yamagami, Abe'ye saldırıyı kabul ederken, saldırganın evinde çok sayıda ev yapımı silah ve patlayıcı bulundu.

    Japonya, Şinzo Abe için yasta #1

    Japonya, Şinzo Abe için yasta #2

    Japonya, Şinzo Abe için yasta #3

    Japonya, Şinzo Abe için yasta #4

    Japonya, Şinzo Abe için yasta #5

    Japonya, Şinzo Abe için yasta #6

    Japonya, Şinzo Abe için yasta #7

    Japonya, Şinzo Abe için yasta #8

    Japonya, Şinzo Abe için yasta #9

    Japonya, Şinzo Abe için yasta #10

    Japonya, Şinzo Abe için yasta #11

    Japonya, Şinzo Abe için yasta #12

    Japonya, Şinzo Abe için yasta #13

    Japonya, Şinzo Abe için yasta #14

    Japonya, Şinzo Abe için yasta #15

    Japonya, Şinzo Abe için yasta #16

    Japonya, Şinzo Abe için yasta #17


    İlginizi Çekebilir

    İş hayatından borsa ile milyonerliğe giden yol!
    Metabot

    İş hayatından borsa ile milyonerliğe giden yol!

    Kanseri ortaya çıkarıyor! Yumurtalık ağrısının en yaygın 6 nedeni...
    Sağlık

    Kanseri ortaya çıkarıyor! Yumurtalık ağrısının en yaygın 6 nedeni...

    Darphane 104 yıl aradan sonra 8 bin 300 Reşat altın bastı
    Ekonomi

    Darphane 104 yıl aradan sonra 8 bin 300 Reşat altın bastı

    Görüş Bildir