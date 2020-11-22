Japonya'da 5.8 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın Ibaraki eylaetinde 5.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından tsunami riski bildirilmedi.

Japonya'da Meteoroloji Ajansı'nın paylaştığı verilere göre, yerel saat ile 19.06'da 5.8 büyüklüğünde kaydedilen sarsıntının merkez üssünün İbaraki eyaleti olduğu öğrenildi.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Yerin 40 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Fukushima, Tochigi, Miyagi, Gunma, Saitama, Chiba ve Tokyo'da da hissedilirken, tsunami riskinin ise bulunmadığı açıklandı.

İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı da yaşanmadı.