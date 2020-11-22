Dolar
7.619
0.9152%
Euro
9.0417
0.7734%
Altın
1872.98
0.3321%
Borsa
1323.95
0.8324%
G. Altın
458.851
1.2835%
Bitcoin
141990.49
4.1086%
EXEN Coin
12.28
-0.64%
10ºC
İstanbul
Yağmur 10 C

    Japonya'da 5.8 büyüklüğünde deprem

    Japonya'nın Ibaraki eylaetinde 5.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından tsunami riski bildirilmedi.
    • İHA
    • 22.11.2020 - 14:07
    • Güncelleme : 22.11.2020 - 14:20
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Japonya'da 5.8 büyüklüğünde deprem

    Japonya'da Meteoroloji Ajansı'nın paylaştığı verilere göre, yerel saat ile 19.06'da 5.8 büyüklüğünde kaydedilen sarsıntının merkez üssünün İbaraki eyaleti olduğu öğrenildi.

    CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

    Yerin 40 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Fukushima, Tochigi, Miyagi, Gunma, Saitama, Chiba ve Tokyo'da da hissedilirken, tsunami riskinin ise bulunmadığı açıklandı.

    İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı da yaşanmadı.

    Japonya da 5.8 büyüklüğünde deprem #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir