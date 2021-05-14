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    Japonya'da 6.0 büyüklüğünde deprem

    Merkez üssü ülkenin Fukushima eyaleti açıkları olan 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.
    • İHA
    • 14.05.2021 - 09:26
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    Japonya'da 6.0 büyüklüğünde deprem

    Japonya bugün 6.0 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

    Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), merkez üssü ülkenin Fukushima eyaleti açıkları olan depremin yerel saat ile 09.02'de kaydedildiğini duyurdu.

    CAN YA DA MAL KAYBI YOK

    40 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen depremin ardından tsunami riskinin oluşmadığı belirtildi.

    İlk belirlemelere göre can ve mal kaybının da yaşanmadığı öğrenildi.

    NÜKLEER SANTRALLERDE AKSAKLIK YOK

    Başkent Tokyo ve komşu eyaletlerde de hissedilen sarsıntının ardından etkilenen bölgelerdeki nükleer santrallerin işleyişinde herhangi bir aksaklık yaşanmadığı kaydedildi.

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