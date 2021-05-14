Japonya'da 6.0 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü ülkenin Fukushima eyaleti açıkları olan 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.

Japonya bugün 6.0 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), merkez üssü ülkenin Fukushima eyaleti açıkları olan depremin yerel saat ile 09.02'de kaydedildiğini duyurdu.

CAN YA DA MAL KAYBI YOK

40 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen depremin ardından tsunami riskinin oluşmadığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre can ve mal kaybının da yaşanmadığı öğrenildi.

NÜKLEER SANTRALLERDE AKSAKLIK YOK

Başkent Tokyo ve komşu eyaletlerde de hissedilen sarsıntının ardından etkilenen bölgelerdeki nükleer santrallerin işleyişinde herhangi bir aksaklık yaşanmadığı kaydedildi.