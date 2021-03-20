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- Japonya'da 7.2 büyüklüğünde deprem
Japonya'da 7.2 büyüklüğünde deprem
Ülkenin kuzeydoğusundaki Miyagi eyaletinde yerel saatle 18.09'da 7.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
- AA
- 20.03.2021 - 12:27
- Güncelleme : 20.03.2021 - 12:44
Japonya'nın Miyagi açıklarında yerel saatle 18.09'da, 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin 60 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.
TSUNAMİ UYARISI YAPILDI
JMA, depremin ardından Miyagi kıyılarına yönelik "tsunami" uyarısında bulundu.
Deprem kuzeydoğu genelinde İwate, Akita, Gunma, Fukuşima, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da da hissedildi.