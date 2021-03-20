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    Japonya'da 7.2 büyüklüğünde deprem

    Ülkenin kuzeydoğusundaki Miyagi eyaletinde yerel saatle 18.09'da 7.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
    • AA
    • 20.03.2021 - 12:27
    • Güncelleme : 20.03.2021 - 12:44
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    Japonya'da 7.2 büyüklüğünde deprem

    Japonya'nın Miyagi açıklarında yerel saatle 18.09'da, 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin 60 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

    TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

    JMA, depremin ardından Miyagi kıyılarına yönelik "tsunami" uyarısında bulundu.

    Deprem kuzeydoğu genelinde İwate, Akita, Gunma, Fukuşima, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da da hissedildi.

    Japonya'da 7.2 büyüklüğünde deprem VİDEO

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