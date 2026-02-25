Ceylan'dan estetik itirafı geldi: Yüzüm artık ameliyat kaldırmıyor

Yıllar önce sahnelere Küçük Ceylan ismiyle çıkan ve küçük yaşlardan itibaren müzik sektöründe olan şarkıcı Ceylan, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son zamanlarda değişimiyle ve geçirdiği estetik operasyonlarla ve geçirdiği değişimlerle adından söz ettiren Ceylan, estetik yolculuğunda sona geldiğini belirtti.

ESTETİKSEVER

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla “estetiğin dozunu kaçırdığı” yönünde eleştiriler alan Ceylan, sessizliğini bozdu. Yüzündeki değişimlerin artık sınır noktasına ulaştığını belirten ünlü isim, “Yüzüm artık estetik ameliyatı kaldırmıyor.” dedi.

Bu açıklamasıyla takipçilerini ikiye bölen Ceylan, bir yandan dürüstlüğüyle takdir topladı.