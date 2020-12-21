Japonya’da hükümet 1.3 trilyon dolarlık bütçe taslağını onayladı

Japon hükümeti 2021 mali yılı için hazırlanan 106.61 trilyon yenlik (yaklaşık 1.03 trilyon dolar) rekor bütçe tasarısını onayladı. Ülkenin savunma bütçesine büyük pay ayrıldı.

Koronavirüs salgınının ekonomik etkileri, artan sosyal güvenlik harcamaları ve savunma ihtiyaçları nedeniyle ekonomide zorlu bir dönemden geçen Japonya’da hükümet bugün 2021 mali yılı bütçe tasarısını onayladı.

9 yıl üst üste rekor kıran ve 3 yıl boyunca 100 trilyon yeni (yaklaşık 966 milyar dolar) aşan yıllık bütçe, geçtiğimiz nisan ayında başlayan 2020 mali yılının 102.66 trilyon yenlik (yaklaşık 992 milyar dolar) başlangıç bütçesinin üstüne çıkarak, 106.61 trilyon yen (yaklaşık 1.03 trilyon dolar) olarak belirlendi.

SAVUNMA VE SOSYAL GÜVENLİĞE BÜYÜK PAY

Ülkenin yaşlanan nüfusunun neden olduğu yüksek sosyal güvenlik harcamaları için 35.84 trilyon yen (yaklaşık 347 milyar dolar) tutarında rekor bütçe ayıran hükümet, savunma için ise 5.34 trilyon yenlik (yaklaşık 51 milyar dolar) rekor büyüklükte bir paket hazırladı.

Çin'in bölgede artan askeri faaliyetleri ve Kuzey Kore tehdidinin, savunma bütçesinin önceki yıla göre yaklaşık 590 milyon dolar artmasında önemli rol oynadığı belirtilirken, koronavirüs pandemisiyle mücadeleye ise 5 trilyon yen (yaklaşık 48 milyar dolar) daha tahsis edileceği öğrenildi.

Taslak bütçenin önümüzdeki yılın başlarında Ulusal Meclis'e sunulması bekleniyor.