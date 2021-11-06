Japonya'da hükümet ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yapacak

koronavirüse karşı çalışmaların devam ettiği Japonya'da hükümet, ihtiyaç sahiplerine nakit destekte bulunmayı planlıyor.

Japonya'da koronavirüse karşı mücadeleler hız kesmeden devam ediyor.

Hükümet, koronavirüsün ekonomik etkisine karşı, ihtiyaç sahiplerine yeni nakit yardımı planlıyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEKTE BULUNULACAK

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre kovid-19'un ekonomiye etkisi sonucu gelir kaybı yaşayan Japon halkının yaralarının sarılması hedefleniyor.

Taslak plan kapsamında 18 yaş ve altındaki 20 milyon kişiye 100 bin yen (880 dolar) ve salgınla mücadelede muhtaç durumdaki hanelere 50 bin yen (440 dolar) nakit verilecek.

265 DOLAR DAĞITILACAK

Ulusal kimlik kartı "My Number" hamili kişilere ise 30 bin yen (265 dolar) nakit dağıtılması planlanıyor.

Nakit desteğini kapsayacak ekonomik paketi finanse etmek üzere hükûmet ek bütçeyi yıl sonuna dek meclisten geçirmeyi planlıyor.

Japonya’da kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 724 bin 176’ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 320’ye yükseldi.

Ülke genelinde 103 kişi yoğun bakım servislerinde kovid-19 tedavisi görüyor.