Japonya'da keçi tasarımlı robot: BEX

Japonya'da yaşlanan nüfusa karşı önlem için dağ keçilerinden örnek alınarak, BEX adında bir robot geliştirildi. Robot 100 kilograma kadar yük taşıyabiliyor.

Japonya'da Kawasaki Heavy Industries tarafından yaşlanan nüfusa önlem amaçlı ilk dört ayaklı robot üretildi.

"BEX" keçi tasarımına sahip

Dağ keçisinden ilham alınarak tasarlanan “BEX” adlı robot, kıvrık büyük boynuzlarıyla dikkat çekiyor. Engebeli arazilerde dört ayak üzerinde yürüyebiliyor ve karnınına saklanan tekerlekleri kullanarak daha pürüzsüz yüzeylerde hızla hareket edebiliyor.





100 kilogram yük taşıyabiliyor

Şirket, 100 kilograma kadar yük taşıyabilen ve pille çalışan BEX'in bağımsız olarak veya uzaktan kumandayla hareket edebileceğini duyurdu.

Diğer taraftan, dünya çapında bir motosiklet şirketi olarak tanınan Kawasaki, 2017 yılında insansı robotlar üretmeye başladı ve iki ayaklı robotlarının karşılaştığı bir dengeleme sorununa çözüm olarak geçen yıl dört ayaklı bir prototip geliştirmeye karar verdi.





Yaşlılara yardım edecek ve iş gücü sorununa çözüm olacak

BEX’in özellikle kırsal kesimlerdeki işleri yapmak üzere tasarlandığı ve yaşlılara yardımcı olmasının amaçlandığı vurgulandı.

NTV'nin haberine göre, Kawasaki Heavy Industries'in Robot İş Bölümü Yönetim Kurulu Başkanı Noboru Takagi, “Yaşlanan bir toplumda, ağır yük taşımak zorunda kalan yaşlı insanlara yardımcı olabilir. Örneğin, çiftçilik veya ormancılık endüstrilerini destekleyebilir” dedi.

Öte yandan şirket, bu yıl BEX'i test etmeye devam edecek ve 2023'te robotu ticari olarak satışa sunacak.



