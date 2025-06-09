Japonya'da 'kedi gönüllüsü' kadının evinde yüzlerce ölü kedi bulundu

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Japonya'da kedi koruma gönüllüsünün evinde dehşet...

Japonya'nın güneybatısındaki Kumamoto kentinde bir evde ve çevresinde 100'den fazla kedi ölü olarak bulundu.

KEDİ KORUMA GÖNÜLLÜSÜ ÇIKTI

Söz konusu evde yaşayan kadının, kedi koruma amacıyla faaliyet gösteren gönüllü bir grupta çalıştığı ortaya çıktı.

Kentin hayvan koruma merkezi, bir çiftin merkeze yaptığı ihbar üzerine harekete geçti.

EKİPLER İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Çift, kedilerinden birini bakması için emanet ettikleri kadının, kedinin ölmüş olduğunu bildirdiğini belirtti.

Bunun üzerine yetkililer, pazartesi günü polis eşliğinde hayvan hakları gönüllüsü bir kişiyle birlikte kadının evine girdi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ KEDİ BULUNDU

Evde yapılan incelemede çok sayıda ölü kedinin bulunduğunu, ayrıca içeride çöplerin etrafa saçıldığı görüldü.

Uzun süredir evcil hayvanlarına bakamayacak durumda olan kişilerden kedileri teslim alan kadın, yaptığı açıklamada, bu durumun nasıl bu noktaya geldiğini kendisinin de bilmediğini söyledi.

Gönüllü grubun temsilcisi ise, durumdan haberdar olmadıkları için özür diledi.