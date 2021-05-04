Japonya'da 25 milyon yenlik koronavirüs yardım ödeneğinin devasa bir kalamar heykeli için harcanması tartışma yarattı.

Japonya'nın batısında geçimini balıkçılıkla sağlayan sahil kasabası Noto'da yerel yöneticiler, 800 milyon yenlik koronavirüs yardım ödeneğinin 25 milyon yenlik kısmını devasa bir kalamar heykelinin inşası için harcadı.

Kasabanın liman bölgesine yerleştirilen 13 metrelik kalamar heykeli vatandaşların tepkisine neden oldu.

TURİZMİ HAREKETLENDİRMEK İÇİN YAPTIK DEDİLER

​Yerel yöneticiler, heykelin amacının pandemi nedeniyle zarar eden turizm endüstrisini hareketlendirmek olduğunu ve devasa kalamarın turistik bir cazibe merkezi olacağını savundu.

Japonya'da koronavirüs yardım ödeneğiyle kalamar heykeli yaptılar VİDEO

HALK TEPKİYLE KARŞILADI

Vatandaşlar ise bu yüklü miktarda paranın, sağlık personeli, bakım tesisleri ve koronavirüse ilişkin acil durumlarda kullanılması gerektiğini belirterek yöneticileri eleştirdi.