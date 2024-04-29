Ankara'da komşular arasında çıkan kavga can aldı...
İki komşu aile arasında henüz belirlenemeyen sebeple çıkan tartışmanın diğer aile bireylerinin de karışmasıyla büyümesiyle taraflar, birbirlerine silahlarla ateş açtı.
3 kişi yaralandı
Silahlı kavgada Serkan Mahmutoğlu, Mahir Beşir ve Haydar Beşir, kurşunların isabet etmesiyle yaralandı.
Hayatını kaybetti
Olay yerinden ticari taksi ile Etlik Şehir Hastanesi'ne götürülen ve durumu ağır olan Serkan Mahmutoğlu, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Yaşanan silahlı kavgada çevrede bulunan evlere mermi isabet ederken bir dairenin camı kırıldı.
O anlar kamerada
Olay yerinde tartışmanın yaşandığı anlar ve hayatını kaybeden Serkan Mahmutoğlu’nun yaralandıktan sonra yere düştüğü görüntüler, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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