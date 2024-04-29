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Ankara'da komşular birbirine girdi: Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da komşular birbirine girdi: Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Henüz bilinmeyen bir nedenle komşular arasında çıkan tartışma kısa süre içinde silahlı kavgaya dönerken, çatışma sırasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kavga anları çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.