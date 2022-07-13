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    Japonya'da Omicron'un alt varyantı BA.2.75 ilk kez görüldü

    Ülkede vaka sayılarında artış gözlemlenirken Omicron mutasyonunun alt varyantı BA.2.75'in ilk vakası doğrulandı.
    • 13.07.2022 - 14:22
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    Japonya'da Omicron'un alt varyantı BA.2.75 ilk kez görüldü

    2019'un son aylarında hayatımızdaki yerini alan koronovirüs, tüm dünyayı etkisi altına aldı.

    Dünyadaki pek çok ülke, çeşitli tedbirler alarak vatandaşlarının korumaya çalışırken pandemi süreci hayatımızı olumsuz etkiledi.

    Diğer yandan Japonya’da koronovirüs vakalarında son günlerde artışın gözlemlendiği belirtildi.

    Japonya'da da BA.2.75'in ilk vakası görüldü

    Ayrıca ülkede Omicron mutasyonunun alt varyantı BA.2.75'in ilk vakasının doğrulandığı bildirildi.

    Japonya'nın batısındaki Kobe kenti yerel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, 24 Haziran'da Covid-19 testi pozitif çıkan 40'lı yaşlarındaki bir kadın hastanın BA.2.75 alt varyantından enfekte olduğu belirtildi.

    Hastanın ateş ve öksürük gibi belirtiler gösterdiği ifade edilirken, yurt dışı çıkış kaydının ya da yurt dışından gelen kimseyle temasının olmadığı açıklandı.

    Japonya da Omicron un alt varyantı BA.2.75 ilk kez görüldü #1

    İlk Hindistan'da görülmüştü

    BA.2.75 alt varyantı ilk olarak geçen ay Hindistan'da doğrulanmıştı. Yeni virüs tipinin bulaşma oranının ya da ciddi semptomlara neden olma ihtimalinin henüz bilinmediği kamuoyuna yansımıştı.

    Japonya'da vakalar arttı

    İHA'nın haberine göre; koronavirüs vakalarında son 2 haftada artış yaşanan Japonya'da bugün doğrulanan 94 bin 493 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 9 milyon 917 bin 935'e ulaştı. Son 24 saatte 31 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı da 31 bin 514'e yükseldi.

    Japonya da Omicron un alt varyantı BA.2.75 ilk kez görüldü #2


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