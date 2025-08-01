Japonya'da sıcaklar rekor kırdı

Japonya'da 21-27 Temmuz'da 10 bin 804 kişi aşırı sıcaklardan dolayı hastaneye kaldırıldı ve aralarından 16 kişi hayatını yitirdi.

Japonya'da yüksek sıcaklıklar etkili olmaya devam ederken, termometreler bugün Kuwana'da 40 derecenin üzerini gösterdi.

Devlet televizyonu NHK'ye göre, ülkenin birçok kentinde yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığı bugün Kuwana'da 40,4 derece ölçüldü.

Termometreler, Hyogo eyaletinin Nishiwaki kentinde 39,3 ve Shizuoka eyaletindeki Hamamatsu kentinde 39,2 dereceyi gösterdi.

47 VİLAYETİN 32'Sİ İÇİN SICAK ÇARPMASI RİSKİ UYARISI

Yetkililer, ülkedeki 47 vilayetin 32'si için sıcak çarpması riski uyarısı yapıldığını belirterek, vatandaşlara tehlikeli seviyeye ulaşan sıcaklıklara karşı önlem almaları çağrısında bulundu.

Sıcaklığın mevsim normallerini aşmadığı bazı bölgelerde ise yaklaşmakta olan tropik fırtınanın etkisinin görüldüğü ifade edildi.

REKOR SICAKLIKLAR

Japonya'nın Hyogo eyaletinin Tanba kentinde 30 Temmuz'da termometrelerin 41,2 dereceyi göstermesiyle sıcaklıklar, en son 5 yıl önce görülen ve ülkedeki en yüksek seviye olarak kayıtlara geçen 41,1 dereceyi aşmıştı.

Takahashi'de ise hava sıcaklığı 31 Temmuz'da 40,4 dereceye ulaşmıştı.



