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    Japonya’da tema parkta elektrik kesildi, vatandaşları hız treninde mahsur kaldı

    Osaka şehrindeki tema parkta elektrik kesilince hız treni zirvede mahsur kaldı. Trendeki 35 vatandaş, 3 saat süren operasyon ile kurtarıldı.
    • İHA
    • 22.10.2021 - 14:56
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    Japonya’da tema parkta elektrik kesildi, vatandaşları hız treninde mahsur kaldı

    Japonya’nın Osaka kentinde bulunan bir tema parkta, yerel saat ile 12.45 sıralarında yaşanan elektrik kesintisi korku dolu anlara neden oldu.

    Parktaki bir hız treni zirvede durunca, trendeki 35 kişi mahsur kaldı.

    ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

    Vatandaşların bölgeden kurtarılması için çalışmalar başlatıldı.

    Yaklaşık 3 saat süren bir operasyon sonucunda, hız treninde mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi.

    Japonya’da tema parkta elektrik kesildi, vatandaşları hız treninde mahsur kaldı VİDEO

    3 BİN 200 KİŞİ ETKİLENDİ

    Bölgeye elektrik sağlayan Kansai Elektrik Dağıtım A.Ş., meydana gelen kesintiden 3 bin 200 kişinin etkilendiğini duyurdu.

    Japonya’da tema parkta elektrik kesildi, vatandaşları hız treninde mahsur kaldı #1

    Japonya’da tema parkta elektrik kesildi, vatandaşları hız treninde mahsur kaldı #2

    Japonya’da tema parkta elektrik kesildi, vatandaşları hız treninde mahsur kaldı #3

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