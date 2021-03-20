Japonya'da Tokai 2 nükleer santrali, güvenlik endişesiyle durduruldu

Başkent Tokyo'nun kuzeydoğusundaki İbaraki eyaletinde bulunan Tokai 2 nükleer tesisinin faaliyetleri, tahliye planlarındaki eksiklik nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Yaklaşık 43 yıllık olan, İbaraki'nin Pasifik Okyanusu kıyısında konuşlu Tokai 2 nükleer tesisinin faaliyetleri, Mito Bölge Mahkemesi tarafından geçici olarak durdurdu.

"AHLİYE PLANLARI VE AFET RİSK SİSTEMİ TARTIŞMALI"

Hakim Maeda Eiko, santralin halihazırdaki tahliye planlarına ilişkin, "Elde edilebilir tahliye planları ile afet risk sistemlerinin uygulanabilirliği tartışmalıdır." ifadesini kullandı.

TESİS ETRAFINDA 1 MİLYONA YAKIN İNSAN YAŞIYOR

Tesisin 30 kilometre yarıçapında 940 bine yakın kişinin yaşadığına dikkati çeken Maeda, yakın çevredeki belediyelerin bölgesel tahliye planlarının geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.

"SOMUT TEHLİKE OLUŞTURUYOR"

Maeda, "Halihazırdaki durum, çevre bölgelerde yaşayanların kişisel haklarını ihlal edebilecek somut tehlike oluşturuyor." dedi.

Ticari olarak 1978'de çalışmaya başlayan Tokai 2 santrali, Japan Atomic Power (JAPC) firması bünyesinde bulunuyor. JAPC kararı temyize götüreceğini açıkladı.