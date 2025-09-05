Japonya'dan İsrail değerlendirmesi: Bu durum tamamıyla kabul edilemez

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken Tokyo hükümetinden dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

SOMUT ÖNLEMLER ALINMASI ÇAĞRISI

35 dakika süren görüşmede İvaya, İsrail'in askeri operasyonlarının bölgede yoğun sivil kayıplarına ve kıtlık dahil giderek kötüleşen insani duruma yol açtığını söyledi.

"Bu durum tamamıyla kabul edilemez." diyen İvaya, Tel Aviv hükümetine, Gazze'deki insani krizi derhal sona erdirmek için somut önlemler alması çağrısı yaptı.

"İSRAİL'İN TÜM TEK TARAFLI EYLEMLERİ DERHAL DURDURMASI GEREKLİ"

Tokyo hükümetinin, bölgede iki devletli bir çözümün gerçekleşmesine sarsılmaz desteği bulunduğunu kaydeden İvaya, "İsrail'in bölgede barış sürecinin yeniden başlamasını engelleyecek tüm tek taraflı eylemleri derhal durdurması gerekli." ifadesini kullandı.

İvaya, İsrail'e "askeri baskı olmaksızın diplomatik müzakereler yoluyla kalıcı bir ateşkes sağlamak için yeni çabalar göstermesi" çağrısında bulundu.